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PENDİK'TE OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 4 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 20:58 | Son Güncelleme

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Kazaya neden olan araç durmayarak kaçtı Çağrı ÇALIŞKAN - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

- Kazaya neden olan araç durmayarak kaçtı

Çağrı ÇALIŞKAN - Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza, saat 13.40 sıralarında Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası alınamayan hafif ticari aracın çarptığı Mehtap Baysal'ın kullandığı 34 MLS 02 plakalı lüks otomobil, savrularak durakta bekleyenlerin arasına daldı. Kazada otobüs bekleyen Tekin Zafer, eşi Viktoria Zafer ve çocukları Melisa ile Mert yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü, durmayarak kaçtı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan baba Tekin Zafer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlatırken kazaya neden olup aracıyla uzaklaşan sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Görüntü dökümü:
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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Hafif ticari aracın, aynı yönde seyir halinde lüks otomobile çarpması
-Lüks otomobilin savrularak durağa dalması

AKTÜEL-
-Görgü tanığı röp.
-Olay yerinden detaylar

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