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Pendik'te otomobil, durakta bekleyen vatandaşlara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:53 | Son Güncelleme

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde yaralanan biri ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir otomobilin durak önünde bekleyenlere çarpması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi Pendik Köprüsü istikametine seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedilen görüntülerde, aynı istikamette seyreden otomobilin hafif ticari bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak durak önünde bekleyenlere çarpma anı yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pendik'te trafik kazası

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