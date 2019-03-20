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PENDİK'TE OTOMOBİL İLE KAMYON ÇARPIŞTI:  2 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 07:03 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Pendik'te bir otomobil ile karşı yönden gelen kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.  Kaza, Yayalar  Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Pendik'te bir otomobil ile karşı yönden gelen kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yayalar Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,Ömer Faruk Özışık yönetimindeki 34 VT 8653 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 44 DP 660 plakalı kamyon ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan sürücü Ömer Faruk Özışık ve arka koltukta bulunan henüz ismi belirlenemeyen kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri kısa sürede iki kişiyi sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KİRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken sürücü Ömer Faruk Özışık yakınları kaza haberi alır almaz olay yerine geldi. Özışık'ın akrabaları ve babası olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan baba sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sürücü Ömer Faruk Özışık ile arka koltuktaki henüz ismi tespit edilemeyen kişinin cenazeleri Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Trafik polisi ve olay yeri incelemelerin ardından kamyon ve otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otopark götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Kamyon ve Otomobilden detay
-Sağlık ve itfaiye ekipleri
-Yakınların sinir krizi geçirmesi
-Özışık'ın babası ambulansa götürülmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması
-Otomobilin içerisinden çıkartırılan cenaze ambulansa götürülmesi
-Genel ve detaylar

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