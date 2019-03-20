HABER

Pendik'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 07:39 | Son Güncelleme

PENDİK'te bir otomobil ile karşı yönden gelen kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.  Kaza, Yayalar  Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Pendik'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te bir otomobil ile karşı yönden gelen kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Yayalar Mahallesi Çiftlik Yolu Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre,Ömer Faruk Özışık yönetimindeki 34 VT 8653 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 44 DP 660 plakalı kamyon ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ ÖLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan sürücü Ömer Faruk Özışık ve arka koltukta bulunan henüz ismi belirlenemeyen kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri kısa sürede iki kişiyi sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken sürücü Ömer Faruk Özışık yakınları kaza haberi alır almaz olay yerine geldi. Özışık'ın akrabaları ve babası olay yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan baba sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri kaza bölgesinde incelemelerde bulundu.

Sürücü Ömer Faruk Özışık ile arka koltuktaki henüz ismi tespit edilemeyen kişinin cenazeleri Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Trafik polisi ve olay yeri incelemelerin ardından kamyon ve otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otopark götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

Pendik'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölüPendik'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölüPendik'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölüPendik'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz? Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz?
Korkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdiKorkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdi
Başkentte 'hayalet' yakalandı!Başkentte 'hayalet' yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

Korkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdi

Korkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdi

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Beşiktaş'ta emekli astsubayın esrarengiz ölümü! Binadan gelen ağır koku polisi harekete geçirdi

Esrarengiz ölüm! Komşuları emekli astsubayı bu halde buldu...

Nevruz Bayramı kutlanıyor

Nevruz Bayramı kutlanıyor

Annesinin aracıyla polislerden kaçarken takla attı: Yaralılar var!

Başkent'te feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.