Pendik'te otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te meydana gelen kazada park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı. Otomobilde bulunan bulunan anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay dün sabah saatlerinde Pendik Kaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki seyir halindeki servis minibüsünün sağından geçmeye çalışan otomobil park halindeki araçlara çarptı. Minibüs dururken, park halindeki araçlara çarpan araç takla attı. Takla atan otomobilde bulunan anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Anne ve kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aynı yerde geçtiğimiz hafta meydana gelen bir kazada ise kaldırım üzerinde bulunan elektrik direği otomobilin çarpması sonucu devrildi. İki kaza da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KASİS YAPILMASINI İSTEDİLER

Mahalle esnafı Ebru Elveren "Dün bir kaza oldu burada. İki hafta kadar önce bir kaza daha oldu şurada gözümüzün önünde. Sürekli kaza oluyor burada. Kapının önüne çıkmaya korkuyoruz. Yetkililerden buraya bir kasis yapmasını rica ediyoruz." dedi.