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Pendik'te otomobil park halindeki araçlara çarparak takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 14:18 | Son Güncelleme

PENDİK'te meydana gelen kazada park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te meydana gelen kazada park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı. Otomobilde bulunan bulunan anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay dün sabah saatlerinde Pendik Kaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki seyir halindeki servis minibüsünün sağından geçmeye çalışan otomobil park halindeki araçlara çarptı. Minibüs dururken, park halindeki araçlara çarpan araç takla attı. Takla atan otomobilde bulunan anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Anne ve kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aynı yerde geçtiğimiz hafta meydana gelen bir kazada ise kaldırım üzerinde bulunan elektrik direği otomobilin çarpması sonucu devrildi. İki kaza da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KASİS YAPILMASINI İSTEDİLER

Mahalle esnafı Ebru Elveren "Dün bir kaza oldu burada. İki hafta kadar önce bir kaza daha oldu şurada gözümüzün önünde. Sürekli kaza oluyor burada. Kapının önüne çıkmaya korkuyoruz. Yetkililerden buraya bir kasis yapmasını rica ediyoruz." dedi.

Başka bir mahalle esnafı Ufuk Bayram "Dün burada bir bayan sürücünün kullandığı araba park halindeki arabalara çarparak takla attı. Yine aynı yerde geçen hafta bir kaza daha oldu. Dükkanımızın önünde elektrik direğine çarptı. Yetkililerin buraya bir kasis koyarsa kazaların azalacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. Kazaya karışan park halinde bulunan bir aracın sahibi Köksal Şahin "Dün bir otomobili minibüs sıkıştırıyor. Otomobil minibüsün sağından geçiyor. Aracın kontrolünü kaybediyor. Gelip benim aracıma vuruyor ve daha sonrasında takla atıyor. Bayan sürücü yaralıydı kız çocuğunun durumu iyiydi" dedi.

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