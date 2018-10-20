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Pendik'te otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 05:23 | Son Güncelleme

D-100 karayolu Güzelyalı mevkisindeki kazada sürücü yaralandı, araçtaki bir kişi yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - Pendik'te otomobilin park halindeki otobüse çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal'dan Tuzla yönüne seyreden Berat K. (22) idaresindeki 34 YHM 80 plakalı otomobil, D-100 karayolu Güzelyalı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 34 LU 9858 plakalı halk otobüsüne arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Murat N. (33) yola savruldu.

Kazada, Murat N. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Berat K. ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat N'nin cesedi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Daha önce ehliyetine geçici olarak el konulduğu öğrenilen yaralı sürücü ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kazaya karışan halk otobüsünün sürücüsüne, D-100 karayolu kenarına park etmesi nedeniyle ceza kesildi.

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