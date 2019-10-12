Pendik’te otomobil yayaların daldı: 4 yaralı

Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, bir araçla çarpışarak otobüs durağına daldı. 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Pendik Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde seyir halindeki lüks otomobil, yanında ilerleyen başka bir araçla hafifçe çarpışmasıyla kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralanırken araç sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlarına arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan araç otobüs durağındaki vatandaşların arasına dalıyor. Aracın çarptığı vatandaşlar savrulurken araç sürücüsü hızla kaçıyor. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

