Pendik'te otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL (DHA) Pendik'te otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Sümeyye Kılınç hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü Pendik D-100 Karayolu Ankara istikameti yan yolda meydana geldi. Üsküdar'da özel bir üniversitede hukuk fakültesinde okuyan Sümeyye Kılınç (22)'a, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobil çarptı. Genç kız, çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan genç Kılınç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Üniversite öğrencisi genç kız, tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"15 METRE SIÇRAYIP BETONA ÇAKILIYOR"

Üniversite öğrencisi Sümeyye Kılınç'ın amcası Servet Kılınç, "Arkadaşıyla birlikte iş çıkışında devamlı bu yolu kullandıkları için yeğenimle kol kola geliyorlarmış. Zaten bu gördüğünüz çıkmaz sokak. Yeğenim sağ tarafta, araba gelip vuruyor, 15 metre sıçrayıp o betona çakılıyor. Sürücüden şikayetçiyiz. Hukuka bırakıyoruz." dedi.