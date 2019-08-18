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PENDİK'TE PAKİSTANLI İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 23:52 | Son Güncelleme

-Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

-Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Pendik'te Pakistanlı iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda biri ağır iki kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 4 kişiyi gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Pendik Kavakpınar Mahallesi Anız Sokak üzerinde Pakistanlıların yaşadığı iki katlı bir binanın bodrum katındaki boş bir dükkanda saat 20.00 sıralarında bıçaklı kavga çıktı. İddiaya göre, Gebze'den taksiyle gelen bir grup Pakistanlı ile binanın bodrum katında yaşayan başka bir Pakistanlı grup arasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçan saldırgan olay yerinin yakınındaki caminin avlusunda diğer gruptan kişiler tarafından yakalanarak linç edilmek istendi. Cami cemaati araya girerek linç edilmek istenen saldırganı kurtardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbinden yaralanan kişiyi Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü ve ameliyata alındığı öğrenildi. Linç edilmek istenen saldırgan ise Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Linç edilmek istenen saldırganı kurtaranlar arasında bulunan Erkan Yılmaz, “Bugün akşam ezanında camiye gelirken şurada bir kalabalığa denk geldim. 5 kişi bir kişiyi sürükleyip döverek götürüyorlardı. Bıçak ellerinde. Ben bağırdım çağırdım. Çocuğa saldılar. Herhalde sürüklenen çocuk, kaldıkları yerde birine bıçak vurmuş. Bizim haberimiz yok, onlar da tabi kovalayıp yakalıyor. Biz de müdahale etmek zorunda kaldık. 155'i aradık, geldi. Müdahale ettiler. Yaralı halde hastaneye götürdüler." dedi.

SALDIRGANIN LİNÇ EDİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Cami avlusuna sığınan Pakistanlı saldırganın linç edilme anı caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın 4 kişi tarafından dövülerek götürüldüğü ve bir süre yürütülen saldırganın yere düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü
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-Olayın yaşandığı sokak
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması
-Vatandaş ile röp
-Saldırganın sığındığı cami avlusu
-Muhabir anons
-Saldırganı kurtaran kişi ile röp
-Genel ve detay
GÜVENLİK KAMERASI
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-Saldırganın 4 kişi tarafından götürülmesi
-Saldırganın yumruklanması
-Saldırganın yere düşmesi

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