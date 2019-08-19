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Pendik'te Pakistanlı iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 01:02 | Son Güncelleme

PENDİK'te Pakistanlı iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te Pakistanlı iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda biri ağır iki kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik Kavakpınar Mahallesi Anız Sokak üzerinde Pakistanlıların yaşadığı iki katlı bir binanın bodrum katındaki boş bir dükkanda saat 20.00 sıralarında bıçaklı kavga çıktı. İddiaya göre, Gebze'den taksiyle gelen bir grup Pakistanlı ile binanın bodrum katında yaşayan başka bir Pakistanlı grup arasında çıkan kavgada bir kişi kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçan saldırgan olay yerinin yakınındaki caminin avlusunda diğer gruptan kişiler tarafından yakalanarak linç edilmek istendi. Cami cemaati araya girerek linç edilmek istenen saldırganı kurtardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbinden yaralanan kişiyi Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü ve ameliyata alındığı öğrenildi. Linç edilmek istenen saldırgan ise Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Linç edilmek istenen saldırganı kurtaranlar arasında bulunan Erkan Yılmaz, “Bugün akşam ezanında camiye gelirken şurada bir kalabalığa denk geldim. 5 kişi bir kişiyi sürükleyip döverek götürüyorlardı. Bıçak ellerinde. Ben bağırdım çağırdım. Çocuğa saldılar. Herhalde sürüklenen çocuk, kaldıkları yerde birine bıçak vurmuş. Bizim haberimiz yok, onlar da tabi kovalayıp yakalıyor. Biz de müdahale etmek zorunda kaldık. 155'i aradık, geldi. Müdahale ettiler. Yaralı halde hastaneye götürdüler." dedi.

SALDIRGANIN LİNÇ EDİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cami avlusuna sığınan Pakistanlı saldırganın linç edilme anı caminin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın 4 kişi tarafından dövülerek götürüldüğü ve bir süre yürütülen saldırganın yere düştüğü görülüyor.

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