HABER

PENDİK'TE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:04 | Son Güncelleme

           Pendik meydana gelen kazada park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı.

*Anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)
Pendik meydana gelen kazada park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı. Otomobilde bulunan bulunan anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Olay dün sabah saatlerinde Pendik Kaynarca Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki seyir halindeki servis minibüsünün sağından geçmeye çalışan otomobil park halindeki araçlara çarptı. Minibüs dururken, park halindeki araçlara çarpan araç takla attı. Takla atan otomobilde bulunan anne ve kızı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Anne ve kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Aynı yerde geçtiğimiz hafta meydana gelen bir kazada ise kaldırım üzerinde bulunan elektrik direği otomobilin çarpması sonucu devrildi. İki kaza da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KASİS YAPILMASINI İSTEDİLER
Mahalle esnafı Ebru Elveren "Dün bir kaza oldu burada. İki hafta kadar önce bir kaza daha oldu şurada gözümüzün önünde. Sürekli kaza oluyor burada. Kapının önüne çıkmaya korkuyoruz. Yetkililerden buraya bir kasis yapmasını rica ediyoruz." dedi.
Başka bir mahalle esnafı Ufuk Bayram "Dün burada bir bayan sürücünün kullandığı araba park halindeki arabalara çarparak takla attı. Yine aynı yerde geçen hafta bir kaza daha oldu. Dükkanımızın önünde elektrik direğine çarptı. Yetkililerin buraya bir kasis koyarsa kazaların azalacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. Kazaya karışan park halinde bulunan bir aracın sahibi Köksal Şahin "Dün bir otomobili minibüs sıkıştırıyor. Otomobil minibüsün sağından geçiyor. Aracın kontrolünü kaybediyor. Gelip benim aracıma vuruyor ve daha sonrasında takla atıyor. Bayan sürücü yaralıydı kız çocuğunun durumu iyiydi" dedi.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Kazaya karışan aracın görüntüsü
-Yoldan görüntü
-Güvenlik kamerası görüntüsü
-vatandaşlar ile röp
-genel ve detay görüntüler

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
Avcılardan protokole av etli özel yemekAvcılardan protokole av etli özel yemek
Tatlı başarıTatlı başarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen yakalandı

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı

Konya'da öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla lise hademesi gözaltına alındı

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Çin, İngiltere'deki 39 kurbanın kimliklerinin doğrulanamadığını açıkladı

Çin, İngiltere'deki 39 kurbanın kimliklerinin doğrulanamadığını açıkladı

Son dakika! Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yeni açıklama

Ankara terörist Mazlum Kobani'nin (Şahin Ferhat Abdi) iadesi için harekete geçiyor! ABD'ye nota!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Tarım ve Orman Bakanlığından İBB'ye 'İmara değil, halka açıyoruz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.