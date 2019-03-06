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Pendik’te park halindeki minibüse arkadan çarpan sürücü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

Pendik’te lastiği patlayan servis minibüsünün şoförü aracı emniyet şeridine çektiği sırada hızla gelen araç minibüse arkadan çarptı.

Pendik’te lastiği patlayan servis minibüsünün şoförü aracı emniyet şeridine çektiği sırada hızla gelen araç minibüse arkadan çarptı. Çarpan araç sürücüsü Murat Topal’ı sıkıştığı aracından itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı - Harmandere bağlantı yolu üzerinde sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Cuma Akkaya yönetimindeki servis aracının lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücü patlayan lastiği değiştirmek için aracını emniyet şeridine park etti. Ardından Akkaya minibüsün bagajından yedek lastiği çıkaracağı sırada aracıyla yolda seyreden Murat Topal minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Topal aracı içerisinde sıkışırken minibüs şoförü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan kurtarılan ağır yaralı adam, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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