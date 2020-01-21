Pendik'te parkta ateş açarak 7 yaşındaki çocuğu yaralayan kişiye hapis cezası

Son sözleri sorulan sanık Barış Balcı ise üzerine atılı suçu işlemediğini iddia ederek, "Ben böyle bir şey yapmadım. Suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar, kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Duruşmada söz verilen sanık avukatı Aysel Dermencioğlu, müvekkilinin olayla ilgisinin olmadığını savunarak, "Bu durumu olaya ait kamera görüntüleri doğrulamaktadır. Çocukların ifadeleri birbiri ile çelişkili ve görüntülere uygun değildir. Ortada müvekkilimin suç işlediğine dair somut bir delil yoktur. Şüpheden suç oluşmaz, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince müvekkilimizin atılı suçtan beraatine karar verilmesini talep ederiz." dedi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Barış Balcı ile avukatı katıldı. Duruşmada mağdur H.D'nin ailesinin avukatı da hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Pendik'te evinin penceresinden ateş açarak parkta oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunun silahla yaralanmasına neden olan Barış Balcı, "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanığın kişiliği, kastının yoğunluğu, güttüğü amaç ve saiki, suçun işleniş biçimi, mağdurun yaralanma yeri ve yaralamanın niteliğini dikkate alan heyet, sanık Barış Balcı'yı önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

- "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kız çocuğu H.D'nin Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan çocuk parkında arkadaşları ile oynadığı, sanık Barış Balcı'nın da aynı siteye yakın ve bitişik olan binada ikamet ettiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanık Balcı'nın sitenin parkında oynayan çocukları gürültü yapmamaları yönünde uyardığı, çocukların aynı alanda yine oynamaya devam etmeleri üzerine sanığın evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu belirtilmişti.

Bir süre sonra mağdur H.D'nin evine gittiği, annesine sırtının acıdığını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, sanık Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

