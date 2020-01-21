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  4. Pendik'te parkta ateş açarak 7 yaşındaki çocuğu yaralayan kişiye hapis cezası

Pendik'te parkta ateş açarak 7 yaşındaki çocuğu yaralayan kişiye hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:48 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, hakkında "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 23 yıla kadar hapsi istenen sanığı, "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te evinin penceresinden ateş açarak parkta oynayan 7 yaşındaki kız çocuğunun silahla yaralanmasına neden olan Barış Balcı, "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Barış Balcı ile avukatı katıldı. Duruşmada mağdur H.D'nin ailesinin avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık avukatı Aysel Dermencioğlu, müvekkilinin olayla ilgisinin olmadığını savunarak, "Bu durumu olaya ait kamera görüntüleri doğrulamaktadır. Çocukların ifadeleri birbiri ile çelişkili ve görüntülere uygun değildir. Ortada müvekkilimin suç işlediğine dair somut bir delil yoktur. Şüpheden suç oluşmaz, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince müvekkilimizin atılı suçtan beraatine karar verilmesini talep ederiz." dedi.

Son sözleri sorulan sanık Barış Balcı ise üzerine atılı suçu işlemediğini iddia ederek, "Ben böyle bir şey yapmadım. Suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar, kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

- Sanığın eylemi "kasten yaralama" suçuna dönüştü

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Barış Balcı hakkında mağdur H.D'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davanın "kasten yaralama" suçuna dönüştüğünü belirtti.

Sanığın kişiliği, kastının yoğunluğu, güttüğü amaç ve saiki, suçun işleniş biçimi, mağdurun yaralanma yeri ve yaralamanın niteliğini dikkate alan heyet, sanık Barış Balcı'yı önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, eylemini silahtan sayılan havalı tüfekle gerçekleştirmesi nedeniyle cezayı artırarak sanığın "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Balcı'nın sabıkalı kişiliğini dikkate alan heyet, cezasında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık Balcı hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan açılan davada ise, sanığın tek eylemle mağdurun yaralanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

- "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kız çocuğu H.D'nin Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan çocuk parkında arkadaşları ile oynadığı, sanık Barış Balcı'nın da aynı siteye yakın ve bitişik olan binada ikamet ettiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanık Balcı'nın sitenin parkında oynayan çocukları gürültü yapmamaları yönünde uyardığı, çocukların aynı alanda yine oynamaya devam etmeleri üzerine sanığın evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu belirtilmişti.

Bir süre sonra mağdur H.D'nin evine gittiği, annesine sırtının acıdığını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, sanık Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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