- Pendik'te parkta oynayan çocuğa ateş eden kişi için 23 yıl ceza istendi 

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oynayan 7 yaşındaki H.N.D.'ye gürültü yaptığı gerekçesi ile ateş ederek yaralayan B.B. hakkında, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

21 Ağustos 2018 tarihinde parkta oyun oynayan 7 yaşındaki H.N.D.'ye ateş ederek yaralayan tutuklu şüpheli B.B. (26) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. B.B. hakkında, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2018 tarihinde saat 13.50 sıralarında mağdure H.N.D.'nin oturduğu sitenin çocuk parkında arkadaşları ile oynadığı, siteye yakın oturan şüpheli B.B.'nin de onları gürültü yapmamaları için uyardığı, çocukların oynamaya devam etmesi üzerine B.B.'nin oturduğu dairenin penceresinde bir el silah sesi duyulduğu belirtildi.