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  4. Pendik'te parkta oynayan çocuğu yaralayan kişiye 3 yıl 9 ay hapis cezası

Pendik'te parkta oynayan çocuğu yaralayan kişiye 3 yıl 9 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hira Nur Demircan'ı silahla yaralayan Barış Balcı, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.  İstanbul 2.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hira Nur Demircan'ı silahla yaralayan Barış Balcı, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanık Barış Balcı ve avukatı Aysel Dermencioğlu ile mağdur Hira Nur Demircan'ın ailesinin avukatı Atanur Aydoğan katıldı. Hira Nur Demircan'ın ailesinin avukatı Atanur Aydoğan, sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Son sözü sorulan tutuksuz sanık Barış Balcı, üzerine atılı suçu işlemediğini öne sürerek, "Suçu işlemediğim halde suç bana kaldı. Ben böyle bir şey yapmadım. Suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

3 YIL 9 AY CEZA ALDI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davanın "Kasten yaralama" davasına dönüştüğünü tutanağa yazdı. Sanığı, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandıran mahkeme, yargılama aşamasındaki davranışlarını gerekçe göstererek cezada herhangi bir indirime gitmedi.
Mahkeme, sanığın tek eyleminin Hira Nur Demircan'ı yaralamaya yönelik olduğunu gerekçe göstererek, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan cezalandırılmasına yer olmadığına karar verdi.

İDDİANAMEDEN
Pendik'te 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ın 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin oyun parkında oynadığı sırada sırtından silahla vurularak yaralanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Hira Nur Demircan'ın gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış Balcı tarafından vurulduğu belirtiliyor.
İddianamede, şüphelinin elde edilemeyen suç aleti ile yakın mesafeden küçük kızın hedef alarak ateş ettiği, tel sinekliği delen kurşunun beton zemine çarparak mağdureye isabet ettiği iddia ediliyor.
İddianamede Barış Balcı için, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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