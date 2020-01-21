Pendik'te parkta oynayan çocuğu yaralayan kişiye 3 yıl 9 ay hapis cezası

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- PENDİK'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile 7 yaşındaki komşusu Hira Nur Demircan'ı silahla yaralayan Barış Balcı, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanık Barış Balcı ve avukatı Aysel Dermencioğlu ile mağdur Hira Nur Demircan'ın ailesinin avukatı Atanur Aydoğan katıldı. Hira Nur Demircan'ın ailesinin avukatı Atanur Aydoğan, sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Son sözü sorulan tutuksuz sanık Barış Balcı, üzerine atılı suçu işlemediğini öne sürerek, "Suçu işlemediğim halde suç bana kaldı. Ben böyle bir şey yapmadım. Suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

3 YIL 9 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan davanın "Kasten yaralama" davasına dönüştüğünü tutanağa yazdı. Sanığı, "Kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandıran mahkeme, yargılama aşamasındaki davranışlarını gerekçe göstererek cezada herhangi bir indirime gitmedi.

Mahkeme, sanığın tek eyleminin Hira Nur Demircan'ı yaralamaya yönelik olduğunu gerekçe göstererek, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan cezalandırılmasına yer olmadığına karar verdi.