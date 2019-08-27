PENDİK'TE PARKTA OYNAYAN HİRANUR'UN YARALANMASINDA SAÇMANIN ÖLDÜRÜCÜ OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLEMEDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Pendik'te oturduğu sitenin parkında oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesi ile komşusu Barış B. tarafından sırtından vurulan 7 yaşındaki Hiranur D.'yi yaralayan silahın ve saçmanın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin istenen Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına geldi. Olayda kullanılan silaha benzer silahla poligonda deneme atışı yapıldığı belirtilen raporda, olay gününe ilişkin iklim ve fiziki koşulların yaratılamadığı, bu nedenle saçmanın öldürücü nitelikte olup olmadığının tespit edilemediği belirtildi.

SAÇMANIN ÖLDÜRÜCÜ OLUP OLMADIĞINI TESPİT EDEMEDİ

Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Balistik Şubesi, Hiranur D.'yi yaralayan silahtan çıkan saçmanın öldürücü nitelikte olup olmadığına ilişkin yaptığı incelemeyi tamamladı. İnceleme sonucu hazırlanan rapor, davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, olayda kullanılan silaha benzer silahla poligonda deneme atışının yapıldığı, iklim koşulları ve ortamın fiziksel özelliğinin sonuçlarda farklılıklar yarattığı belirtildi. Olay gününe ilişkin iklim koşulları, kullanılan barut miktarı ve diğer bazı fiziksel koşulların belirlenememesi nedeniyle saçmanın öldürücü niteliğinin tespit edilemediği görüşüne yer verilen raporda, mahkemenin bu tespit için 2. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan görüş alınmasının uygun olacağı ifade edildi.