HABER

Pendik'te parkta silahla ateş açarak bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:53 | Son Güncelleme

Pendik'te parkta silahla ateş açarak bir çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kişi, tutuklandı.


PARTNERManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktıManisa'da şok keşif! Su kuyusundan çıktı
Pendik’teki olayda flaş gelişme!Pendik’teki olayda flaş gelişme!
El Bab şehidinin mezarı yaptırıldıEl Bab şehidinin mezarı yaptırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Ciciş kardeşler sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

Pendik’teki olayda flaş gelişme!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu genel af çağrısı yaptı

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Maltepe “Zafer’den Cumhuriyet’e” diyecek

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

Kaçkarların zirvesine, 30 Ağustos Zafer Tırmanışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.