HABER

Pendik’te pompalı silahla öldürülen 3 kişinin cenazesi Adli Tıp’tan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Pendik’te pompalı silahla öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

Pendik’te pompalı silahla öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Aile yakınları, olayın haberlerde söylenildiği gibi aile kavgası ya da kız meselesi olmadığını ve olayı gerçekleştiren kişi tanımadıklarını açıkladı.
Pendik Güllübağlar Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda bir kişi pompalı silahla aynı aileye mensup 3 kişiyi öldürmüştü. Olayı gerçekleştiren kişi zırhlı araçla karakola götürülürken hayatını kaybeden aynı aileye mensup kişiler incelemeleri tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.
Adli Tıp Kurumuna kaldırılan aynı aileye mensup 3 kişinin cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı. 3 kişinin cenazesinin ikindi namazını müteakip Güllübağlar Gül Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Pendik Yayalar Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

“Bunların tamamı yalan haberdir”
Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulunan vefat edenlerin akrabası Sinan Güzel Bazı basın mecralarında kavga sebebi olarak akraba kavgası ya da kız meselesi yüzünden olduğunun yanlış bir bilgi olduğunu aktararak, “Dünden beri ocağımıza ateş düştü. Biz kedisini tanımıyoruz. Gelmiş silahlı şehrin ortasında önce marketimizde kızımızı, ardından binamızın içinde iki evladımızı katletmiş. Bununla alakalı birçok haber kanalında akraba kavgası, şu, bu gibi haberler çıkıyor. Kesinlikle bizim bir akrabamız değildir. Kendisini tanımıyoruz. Akrabalarımız arasında böyle bir problem söz konusu değildir. Biz bu şahsı tanımıyoruz, bilmiyoruz. Hiçbir şekilde akraba olarak bağımız yoktur. Kız isteme, şu, bu kesinlikle alakası yoktur. Bunların tamamı yalan haberdir” dedi.

PARTNERSeksilik itirafıyla olay olduSeksilik itirafıyla olay oldu
MSB: Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyorMSB: Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor
Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç'in kardeş acısıBoks Federasyonu Başkanı Gözgeç'in kardeş acısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

Dünya devinden flaş karar! Binlerce aracı geri çağırıyorlar!

Dünya devinden flaş karar! Binlerce aracı geri çağırıyorlar!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Roketli saldırıda yaralandı, 70 gün sonra sivil şehit oldu

Roketli saldırıda yaralandı, 70 gün sonra sivil şehit oldu

ALES yapıldı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihi

İçişleri Bakanlığı uygulamaya koydu! Terörle mücadelede yeni konsept

Terörle mücadelede yeni konsept

Kütahya’da pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.