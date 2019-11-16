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Pendik’te pompalı tüfekle dehşet: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:33 | Son Güncelleme

Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan, önce bir markette sonra binanın içerisinde art arda tetiğe basıp dehşet saçtı.

Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan, önce bir markette sonra binanın içerisinde art arda tetiğe basıp dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Polisin olay yerinde araştırmaları sürüyor.
Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, A.E. isimli pompalı tüfekli saldırgan, iddiaya göre bir markete girerek akrabası olan kişilere kurşun yağdırdı. Marketten çıkan saldırgan ardından bir binaya girerek burada da bir kişiyi vurdu. Kurşunların hedefi olan O.Y., R.Y., A.Y. hayatını kaybederken A.Y. ise yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, gerginlik uzun süre devam etti. Silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

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