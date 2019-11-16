Pendik’te pompalı tüfekle markete giren bir kişi dehşet saçtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Pendik\u2019te pompal\u0131 t\u00fcfekle markete giren bir ki\u015fi deh\u015fet sa\u00e7t\u0131. Olayda 3 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 1 ki\u015fi de yaraland\u0131. Polisin olay yerinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.PARTNERPolisin arad\u0131\u011f\u0131 mendilci s\u0131rra kadem bast\u0131Pe\u00e7eli alt\u0131n h\u0131rs\u0131zlar\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocu\u011fun y\u00fcz\u00fc sayesinde yakay\u0131 ele verdiUygulamadan cephanelik \u00e7\u0131kt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum