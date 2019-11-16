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Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan, girdiği markette art arda tetiğe basarak dehşet saçtı.

Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan, girdiği markette art arda tetiğe basarak dehşet saçtı. ‘Kız verme’ tartışması nedeniyle yaşanan olayda 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Şahıs polis aracıyla olay yerinden götürülürken şahsa saldırmak isteyen vatandaşlar nedeniyle arbede yaşandı. Ayrıca polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanırken, biber gazından etkilenen bebeğe ambulansta müdahale edildi.
Olay, Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, A.E., kendisine kız vermedikleri gerekçesiyle tartıştığı akrabalarının marketine pompalı tüfekle geldi. Silahlı şahıs buradaki kişilerin üzerine art arda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kızın babası O.Y., genç kız R.Y., ve A.Y. hayatını kaybederken, A.Y. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat ekipleri, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayanların yakınları da olay yerine gelerek kalabalığa sebep oldu. Silahlı şahıs olay yerinden gözaltına alınırken çevredekiler de şahsa saldırmaya çalıştı. Yaşanan arbede nedeniyle polis biber gazı kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. O sırada olay yerinde olan bir kadının kucağındaki bebek de biber gazından etkilendi. Bebeğe ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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