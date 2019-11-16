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Pendik’te pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri gözyaşları eşliğinde kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:48 | Son Güncelleme

Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan, ‘kız verme’ tartışması nedeniyle dehşet saçtı.

Pendik’te pompalı tüfekli saldırgan, ‘kız verme’ tartışması nedeniyle dehşet saçtı. Girdiği markette aynı aileden 3 kişiyi öldüren şahıs bir kişiyi de yaraladı. Şahıs gözaltına alınırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerinden kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları da cenazeler götürülürken olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bir markette yaşanan olayda, iddiaya göre A.E., kendisine kız vermedikleri gerekçesiyle tartıştığı kişiler için pompalı tüfekle marketi bastı. Burada art arda tetiğe basan saldırgan aynı aileden O.Y., R.Y., ve A.Y.’nin ölümüne sebep olurken, A.Y.’yi ise yaraladı. Şahıs, olay yerindeki kalabalığın linç girişiminden polis tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına koyularak götürüldü. Hayatını kaybedenlerin yakınları da olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeler tabutlarla çıkarıldığı sırada bazı aile bireylerinin sinir krizi geçirdiği görülürken, bir kadın ise bayıldı.

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