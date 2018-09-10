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PENDİK'TE REHİNE EYLEMİ SONA ERDİ - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

  Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA Pendik'teki bir okulda nişanlısını rehin alan kişi teslim oldu.

Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA
Pendik'teki bir okulda nişanlısını rehin alan kişi teslim oldu. Şüpheli polis aracına bindirilerek götürüldü. Polisin okul çevresinde önlemleri sona erdi.

Görüntü Dökümü:
-Zanlının çıkarılması
-Detaylar

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