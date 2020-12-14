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Pendik’te sahilde denizden erkek cesedi çıkartıldı

14.12.2020 14:57 | Son Güncelleme:
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Pendik’te denizde bir erkek cesedi bulundu.

Pendik’te denizde bir erkek cesedi bulundu. Güvenlik ekipleri tarafından sahile çıkarılan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna götürüldü.
Pendik Sahil açıklarında saat 12.30 sıralarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri deniz üzerinde duran cansız Nedim Aydemir adlı şahsın cansız bedeni kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince burada yapılan incelemede denizden çıkartılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Murat Kara, ” Balık tutmak için geldik denizde ceset gördük denizin dibindeydi. Kıyıdan bir iki metre uzaklıktaydı “ dedi.
Cemal Kıral,” balık tutmak için geldik buraya dalgıç arkadaş cesedi gördü bize söyledi bizde polise haber verdik 30 yaşlarında genç bir erkek cesedi olduğunu söylediler uzaktan gördüğümüzde herhangi bir darp yoktu” dedi.
Dalgıç Bilal Ozan Nalbant, "Balık avlıyordum bu civardan geçerken denizin içinde kıyıda bir erkek cesedi gördüm polis ekiplerine haber verdim arkadaşlar hemen geldiler kıyıya iki üç metre mesafedeydi ilk cansız manken sandım detaylı baktığımda erkek cesedi olduğunu anladım" dedi.

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