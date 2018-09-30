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PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 3 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:15 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Pendik'te çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Pendik'te çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar

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