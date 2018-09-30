PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 3 YARALI (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Pendik'te çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Çalışmalardan görüntü

-Detaylar

