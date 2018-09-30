Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te iki komşu arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ertuğrul Gazi Mahallesi Şahadet Sokağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki komşu arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda komşulardan biri yaklaşık 20 el ateş ederek bir kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.
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