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Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:45 | Son Güncelleme

Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te iki komşu arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi Şahadet Sokağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle iki komşu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda komşulardan biri yaklaşık 20 el ateş ederek bir kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Yaralılar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.,

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