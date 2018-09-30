PENDİK'TE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 3 YARALI (2)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Pendik'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası pompalı tüfekle olay yerine gelen kişi, karşısındakilere ateş açtı. Saldırıda aynı aileden olan 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar
Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...
Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi
Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum