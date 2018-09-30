Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı (2)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası pompalı tüfekle olay yerine gelen kişi, karşısındakilere ateş açtı. Saldırıda aynı aileden olan 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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