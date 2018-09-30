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-  Pendik'te silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, ( DHA) PENDİK'te  iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti.

Ramazan EĞRİ-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, ( DHA) PENDİK'te iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.
Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası pompalı tüfekle olay yerine gelen M.A (43). karşısındaki Z.K., Y.K., P.K., ve Semra K.'ya ateş açtı. Saldırıda Semra K., olay yerinde hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganı gözaltına aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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