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Pendik’te silahlı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 00:10 | Son Güncelleme

Pendik’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Bekçi Sokak’ta meydana geldi.

Pendik’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Bekçi Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. M.K. adlı şahıs üzerinde bulunan silahı çıkartarak D.Ö. ve O.Ç’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği D.Ö. ve O.Ç. yaralandı, M.K. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle D.Ö. ve O.Ç. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan M.K’nın yakalamak için çalışma başlattı.
Olayı gören mahalle sakini, “Ben evdeydim silah seslerini duyarak dışarı çıktım. Polis ekiplerine haber verdik. 2 kişi yaralanmış “vuruldum” diye sesler geliyordu. Acil servis ekipleri yaralıları Hastaneye kaldırdı. Durumları iyiydi. Hayati tehlikeleri yoktu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışıyor“ diye konuştu.
Öte yandan polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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