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Pendik’te silahlı kavgada yaralan şahıs kaçarken kaza yaptı: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 00:40 | Son Güncelleme

Pendik’te silahlı kavgaya karışarak yaralanan A.

Pendik’te silahlı kavgaya karışarak yaralanan A. Y. olay yerinden kaçarken aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara daha sonra da park halindeki otomobile çarparak kaza yaptı. Silahla yaralandıktan sonra olay yerinden arabayla kaçan ve kaza yapan A.Y.”nin hayati tehlikelisinin olduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik’te kavgaya karışan A.E silahla yaralandıktan sonra lüks otomobiliyle kaçarken Ramazanoğlu Mahallesi Yücelen Sokakta aşırı hız nedeniyle otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara daha sonra park halindeki otomobile çarparak durdu. Kaza sesini duyan vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan kişiyi kısa sürede çıkardı. Kaza da yaralanan A.E’nin sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldığı sırada silahla yaralandığı tespit edildi. Ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılan A.E’ hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi aldı.

Aşırı kan kaybetmiş baygın bir şekilde yatıyordu
Kazayı gören Mahalle sakini Güney Türkmen, “Büyük gürültü sesi oluştu. Kaza alanına geldik.Yaralı şahıs şuurunu kaybederek duvara çarptıktan sonra park halindeki otomobile çarparak durdu. Baktığımızda baygın bir şekilde yatıyordu, baya bir kan kaybetmiş. Ayağında 2 adet yara izi vardı. Biz müdahale etmeden polis ekiplerine haber verdik” diye konuştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.

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