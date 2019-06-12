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Pendik'te suni teneffüsle hayata dönen kedinin sağlık durumu iyi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 19:17 | Son Güncelleme

PENDİK'te sel sularına kapılan sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEİK/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te sel sularına kapılan sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü. Geçici hayvan bakım evine götürülerek tedavi altına alınan kendinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkardı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. İşçinin kediyi kurtarma anları DHA kameralarına yansıdı. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kedi daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB)'nin Pendik'de bulunan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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