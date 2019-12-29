Pendik'te takla atan araçta sıkışan kadını itfaiye kurtardı 

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısında meydana geldi. Şirin Acar idaresindeki 34 GB 7133 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kaza sonucu diğer yolcu Filiz Acar, araç içinde sıkışırken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Acar, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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