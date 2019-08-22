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PENDİK'TE TAKLA ATAN TİCARİ ARAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 17:08 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Pendik Sahil Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptıktan sonra takla atıp başka bir otomobilin üzerine düştü.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Pendik Sahil Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptıktan sonra takla atıp başka bir otomobilin üzerine düştü. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Pendik sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Tuzla istikametine seyir eden Furkan Uçar yönetimindeki 34 KE 8105 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç, Kadıköy istikametine geçerek kırmızı ışıkta bekleyen 34 JL 6508 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, Cengiz Suludağ yönetimindeki 41 ABV 014 plakalı otomobilin üzerine ters şekilde düşerek durabildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Furkan Uçar araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Furkan Uçar, henüz ismi öğrenilemeyen ve kazada yaralanan 34 JL 6508 plakalı aracın sürücüsüyle birlikte sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobili üzerine hafif ticari araç düşen Cengiz Suludağ, "Bu arkamızdaki araç karşı şeritten uçarak geldi, önümüzdeki aracı biçip, hızını alamayarak bizim üzerimize devrildi. Bu arabadan şahsı çıkarttılar ama o anda ben eşimle ilgileniyordum. Kaç kişi yaralı olduğunu göremedim. Öndeki araç sürücüsü yaralı arkadaş da gitti hastaneye." dedi. Suludağ'ın eşi de, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Beklerken yeşil ışık yandı arabalar hareket etmeye başladılar. Karşıdaki araba hızla ilerliyordu. Oradan sadece uçtuğunu ve öndeki arabaya çarparak bizim arabaya fırladığını gördüm ve o anda panik halinde çıktık dışarı. Hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Yaralılar vardı bir tanesi ağır" şeklinde konuştu. Kaza nedeniyle Sahil yolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

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