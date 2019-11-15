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Pendik'te taksici, aracına binen yolcu tarafından silahla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:04 | Son Güncelleme

Pendik'te taksici, aracına binen yolcu tarafından silahla yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir taksici, aracına aldığı yolcu tarafından silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen taksici Arafat Katkay, aracına aldığı yolcu ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu, yanındaki silahla ateş ederek Katkay'ı yaraladı.

Yaralı taksici, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Pendik'te silahlı kavga

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