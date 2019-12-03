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Pendik'te temizlik yapan ekipler rögarda patlamamış mermi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

PENDİK'te kanalizasyonları ilaçlayan belediye ekipleri rögarda mermi buldu.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL (DHA) PENDİK'te kanalizasyonları ilaçlayan belediye ekipleri rögarda mermi buldu. İnceleme yapan olay yeri ekipleri, kanalizasyondan farklı kalibrelerde patlamamış 50 adet mermi çıkardı.

Pendik'te, kanalizasyonlarda temizlik ve ilaçlama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Velibaba Mahallesi, Çalışkan Sokaktaki rögarda mermi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri rögarın olduğu sokağı şerit çekerek, kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri rögarda incelemede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmada kanalizasyondan farklı kalibrelerde patlamamış 50 adet mermi çıkarıldı. Ekipler incelemek üzere mermilere el koydu.

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