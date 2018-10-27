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 PENDİK'TE TERSANE KOMUTANLIĞINDA YANGIN (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 12:14 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA-PENDİK'te bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA-PENDİK'te bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yangın çıktı.
PENDİK'te bulunan İstanbul Tersane Komutanlığı'nda saat 11.00 sıralarında yangnı çıktı. LPG tanklarına yakın bir alandan dumanlar yükselmeye başladı. İlk belirlemelere göre yangın heniz bilinmeyen bir patlama sonrası çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
-Yükselen duman
-İtfaiyenin müdahalesi

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Pendik'te tersane komutanlığında yangın Pendik'te tersane komutanlığında yangın 
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