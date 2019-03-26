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Pendik'te TIR'ın çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı (Havadan)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

PENDİK'te TIR ile çarpışan kamyonet devrilirken, kamyonette sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te TIR ile çarpışan kamyonet devrilirken, kamyonette sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. Eski Şile Yolu Uzundere mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada Uğur Durmuş yönetimindeki 34 FA 8160 plakalı kamyonete Uzundere Kavşağı'ndan dönüş yapacağı sırada arkadan gelen Ahmet Tez yönetimindeki 34 FG 8275 TIR bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetten sürücü Uğur Durmuş kendi imkanlarıyla çıkarken, yanındaki Ufuk Durmuş araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan Durmuş ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kısa sürede araçtan çıkarıldı. Yaralı Uğur Durmuş ve Ufuk Durmuş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin kasasında bulunan kimyasal yapıştırıcı kazanın ardından yola dökülünce ekipler yolu temizleme çalışması yaptı.

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Pendik'te TIR'ın çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralıPendik'te TIR'ın çarptığı kamyonet devrildi: 2 yaralı
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