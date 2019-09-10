HABER

Pendik'te "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Türk parası görmediklerini söyleyerek banknotlara bakmak bahanesiyle yankesicilik yapan İranlı 2 şüpheli yakalandı - Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir üniversite öğrencisinin parasını "tırnakçılık" yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Polise başvuran üniversite öğrencisi H.İ (23), 30 Ağustos'ta Pendik Esenyolu Mahallesi'nde yanına arabayla yaklaşan yabancı uyruklu iki kişinin "Türk parasını hiç görmedik, yanında varsa gösterir misin?" demeleri üzerine cüzdanındaki paraları çıkardığını, şüphelilerin yanından ayrılmasından sonra parasını kontrol ettiğinde bin liradan 600 lirasının çalındığı fark ettiğini anlattı.

Şikayet üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, 3 Eylül'de şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Fatih Vatan Caddesi'nde durdurdu. Araçtaki İran uyruklu Majit E. (55) ve Mohammet A. (56) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin araçta bulundukları yolda yürüyen H.İ'yi yanlarına çağırdıkları ve cüzdanından çıkardığı paralara baktıkları görülüyor.

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Sinop'ta balık azlığı fiyatlara yansıdıSinop'ta balık azlığı fiyatlara yansıdı
Sokakta çalışan çocuklar Van'ın saklı cennetindeSokakta çalışan çocuklar Van'ın saklı cennetinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü pendik tırnakçılık Yankesicilik yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği

En Çok Okunan Haberler

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Yeşilçam'ın acı kaybı! Usta isim vefat etti

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı çatışma!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında silah sesleri!

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan filmleri ve kariyeri

Süleyman Turan'ın oynadığı 171 film

Çorlu'daki tren kazası davası gergin başladı

Türkiye'nin konuştuğu dava gergin başladı

Son dakika: Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

Teslim olan PKK'lı örgütün iç yüzünü anlattı

Teslim olup her şeyi anlattı: İşkence, infaz...

On Numara sonuçları 9 Eylül: Büyük ikramiye 2’ye bölündü

Büyük ikramiye 2'ye bölündü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.