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Pendik'te trafik kazaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

3 ayrı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te 3 ayrı noktada zincirleme trafik kazası meydana geldi, kazalarda toplam 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu Ankara istikameti Güzelyalı mevkisinde 34 CUV 88 plakalı bir kamyon, 34 M 5754 plakalı bir yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon, plakası öğrenilemeyen ve park halindeki bir servis minibüsüne, minibüs ise kaldırıma çıkarak durabildi.

34 M 5754 plakalı minibüste bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolunda meydana gelen trafik kazasında ise 34 FG 5463 plakalı otomobil ile 34 FB 5863 plakalı hafif ticari araç ve plakaları 01 AH 047 ve 41 ACG 769 olan 2 araç zincirleme kaza yaptı. 4 aracın karıştığı trafik kazasında otomobildeki 2 kişi araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan 2 yaralı ile 34 FB 5863 plakalı araçta bulunan 1 diğer yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sahil yolunda meydana gelen trafik kazasında ise, Tuzla istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıktı.

Takla atmaya başlayan araç, karşı yönde trafik ışıklarında bekleyen ve plakaları 34 JL 6508 ve 41 ABV 014 olan iki otomobilin ortasına ters şekilde düşerek durabildi. Takla atan araç sürücüsü sıkışırken, 34 JL 6508 plakalı otomobilin sürücüsü de yaralandı

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye hafif ticari araç sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı.

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Pendik'te trafik kazası

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