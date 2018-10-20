HABER

Pendik'te trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 05:52 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - PENDİK'te D-100 karayolunda Güzelyalı yan yola girmek isteyen bir otomobil park halinde bulunan iki Özel Halk Otobüsüne çarptı.

Pendik'te trafik kazası: 1 ölü

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - PENDİK'te D-100 karayolunda Güzelyalı yan yola girmek isteyen bir otomobil park halinde bulunan iki Özel Halk Otobüsüne çarptı. Kazada sürücü Berat Karabiber (22), hafif şekilde yaralanırken, otomobilde bulunan Murat Nurkaya (33) hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Güzelyalı mevkii Ankara istikametinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobili hızlı bir şekilde kullanan Berat Karabiber Güzelyalı yan yola girmek istediğinde 34 YHM 80 plakalı otomobilinin hâkimiyetini kaybederek yolda park halinde bulunan 34 LU 958 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Otomobil çarpanın etkisiyle park halinde bulunan diğer otobüse çaparak durabildi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Murat Nurkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Murat Nurkaya'nın Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi. Sürücü Berat Karabiber ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, tedbir amaçlı olarak aynı hastanede tedavi altına alındı.

ANNE VE BABA, OĞLUNA SON KEZ BAKMAK İSTEDİ

Trafik polisleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza yerinde bir süre incelemelerde bulundu. Kazayı izlemek isteyen vatandaşlar ise polis ekiplerince yoldan uzaklaştırıldı. Kazayı öğrenerek buraya gelen Nurkaya'nın anne ve babası da gözyaşlarına hâkim olamadı. Oğluna son kez bakmak iste Anne Nurkaya, polis ekipleri tarafından teselli edilerek alandan uzaklaştırıldı.

PARK HALİNDEKİ OTOBÜSLERE CEZA YAZILDI

Sürücü Berat Karabiber'in daha önceden alkolü araç kullanmaktan sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu öğrenilirken, kazayla ilgili ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. D-100 karayoluna park bulunan iki özel halk otobüsüne de trafik polislerince ceza yazıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili DHA muhabirine konuşan Volkan Can isimli bir vatandaş, "Gece bir fren sesi duyduk, ardından bir çarpma sesi duyduk ve çıktık baktık. Otomobil park halinde ki otobüse çarpmış. Daha sonra ambulans geldi, ölen şahısın üstünü örttü, şoförü de alıp hastaneye götürdüler. Otobüsler sürekli buraya park ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Pendik'te trafik kazası: 1 ölüPendik'te trafik kazası: 1 ölüPendik'te trafik kazası: 1 ölüPendik'te trafik kazası: 1 ölü

PARTNERMetroya binenler dehşete düştü! Korkunç sürpriz...Metroya binenler dehşete düştü! Korkunç sürpriz...
Adana'ya şehit ateşi düştüAdana'ya şehit ateşi düştü
Çankırı'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lı tutuklandıÇankırı'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce bir televizyondaki son konuşması ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce bir televizyondaki son konuşması ortaya çıktı!

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinden kızları Lila'yla ilk fotoğraf! Lila'ya Instagram hesabı açtılar

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinden kızları Lila'yla ilk fotoğraf! Lila'ya Instagram hesabı açtılar

Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü

Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

İlginizi Çekebilir

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarih taşınıyor! Sular altında kalmadan önce...

Tarih taşınıyor! Sular altında kalmadan önce...

Polisi görünce yola attıkları poşetten bakın ne çıktı?

Polisi görünce yola attıkları poşetten bakın ne çıktı?

Bu eserler dünya koleksiyonlarında dahi yok! Her biri Türkiye'den çıktı!

Bu eserler dünya koleksiyonlarında dahi yok! Her biri Türkiye'den çıktı!

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

Denizde böyle bulundu! Hareketsiz duruyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.