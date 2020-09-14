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Pendik’te trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Pendik meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Pendik Esenler mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Pendik meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Pendik Esenler mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı.
Pendik’te sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Salih K. hakimiyetindeki 34 JL 4163 plakalı araç ana yola dahil olmak isterken, Emrullah İ. hakimiyetindeki 34 CZN 942 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araç içinde sıkışan ve yaralanan Emrullah İ. araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Olay yerine sevk edilen ambulans, itfaiye ve polis ekipleri kazaya müdahale etti. Kazada yaralanan Emrullah İ. 112 sağlık ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçların bulunduğu yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların olay yerine çağrılan çekicilerle kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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