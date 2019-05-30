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Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 03:10 | Son Güncelleme

Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı civarında İstanbul yönünde seyreden İbrahim K'nin kullandığı 26 SU 801 plakalı kamyon, aynı yönde giden 34 GGC 68 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada İbrahim K. aracında sıkışarak ağır yaralandı, ismi henüz öğrenilemeyen diğer kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan sürücüyü aracından kurtardı. Yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönünde trafik yoğunluğu oluşurken kaza yapan kamyonların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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2 yaralı pendik TEM Otoyolu trafik kazası

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