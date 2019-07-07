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Pendik’te trafik magandası dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

E-5 otoyolu Pendik mevkiinde trafik magandası, tartıştığı sürücünün önce yolunu kesti, sonra arabayı tekmelemeye başladı.

Pendik’te trafik magandası dehşeti

E-5 otoyolu Pendik mevkiinde trafik magandası, tartıştığı sürücünün önce yolunu kesti, sonra arabayı tekmelemeye başladı. Sürücü ve hamile eşine dehşeti yaşatan maganda arabanın aynasını kırıp üzerine çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, E-5 Otoyolu Pendik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkan araç sürücüsü, bir başka aracın önüne kırmak istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında maganda aracını diğer sürücünün önüne kırdı. Aracın durmasının ardından otomobilden inen maganda camı yumruklamaya başladı. Trafik magandası hızını alamadı, aynayı kırdı ve kaputun üzerine çıkıp tekmelemeye başladı.
Bu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü ve yanındaki hamile kadın, bu anları kayda aldı. Hamile kadın çığlıklar atarken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde maganda otomobilini aracın önüne kırıyor. Ardından önce camı yumrukluyor ve aynayı kırıyor. Bu sırada kadın çığlık atıyor. Maganda aracın üzerine çıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle polise gidip şikayetçi oldu.

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