PENDİK'TE TRAFİK MAGANDASI DEHŞETİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

- Hamile kadın ve eşinin trafikte uğradığı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Pendik’te iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile saldırı anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Pendik D-100 Karayolunda Hasan Sel ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu. Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel’in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.



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