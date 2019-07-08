Pendik'te trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıran kişi karakola geldi- 1

Cengiz \u00c7OBAN - \u0130stanbul DHA- PEND\u0130K'te trafik tart\u0131\u015fmas\u0131nda hamile kad\u0131n\u0131n i\u00e7inde bulundu\u011fu araca sald\u0131ran ki\u015fi, ifade vermek i\u00e7in polis merkesine geldi.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNERAraba fiyat\u0131na sat\u0131l\u0131yor! Bu telefonun fiyat\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yorPendik'teki trafik magandas\u0131 ifade vermek i\u00e7in emniyetteK\u00fctahya'da ilgin\u00e7 anlar! \u00d6k\u00fcz ve e\u015fek k\u0131l\u0131\u011f\u0131na girip...
Okuyucu Yorumları 0 yorum