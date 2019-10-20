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Pendik'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 19:11 | Son Güncelleme

Pendik'te yangın

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir kablo fabrikasının yanındaki boş alanda bulunan ahşap paletlerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ramazanoğlu Mahallesi'nde bir kablo fabrikasının yanında bulunan paletler, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yangın, fabrikada işçilerin kullandığı konteynerlere sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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