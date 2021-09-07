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  4. Pendik'te yol verme kavgası! Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Pendik'te yol verme kavgası! Sokak ortasında birbirlerine girdiler

07.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz hafta trafikte yol yerme tartışmasında çıkan kavgada yumruklar konuştu. Kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Trafikte tartışma ile başlayan ve yumruklu kavgaya dönüşen olay, Kaynarca Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi.

SOKAK ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

İddiaya göre bir otomobilin sürücüsü bir başka otomobilin önüne geçince yol vermediği gerekçesi ile tartışmaya başladı. Bu sırada yapılan küfürlü konuşmalar, ilerleyen dakikalarda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Arkadaşlarını da olay yerine çağıran sürücü, sokak ortasında tartıştığı diğer sürücü ile yumruk yumruğa kavga etti.

Olay anı vatandaşlar tarafından kaydedilirken, kavga polisin olay yerine gelmesi ile sona erdi. Kavga sırasında darp sonucu yaralananların hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, olaya karışan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadıkları bildirildi.

Olayı gören çevre sakini Hasan Kasarcı, "Trafik tartışmasından çıktı olay. Küfür falan olunca çocuğun arkadaşları da müdahale etti. Sonra yumruklaştılar. Daha sonra başka arkadaşları da geldi. Ortalık karıştı. Ondan sonra polis memurları geldi. Yaralılar ise hastaneye gitti" dedi.

(İHA)

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Pendik
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