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Pendik’te yolcu otobüsü yan yattı; 1 ağır 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 08:18 | Son Güncelleme

Pendik’te Yolcu otobüsü kaza yaptı.

Pendik’te Yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada bir ağır 11 kişi yaralandı. Kaza yapan yolcu otobüsü havadan görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay Pendik’te Güzelyalı Mevkiinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Çorum’da yola çıkan Çorum Kargı firmasına ait TEMSA marka 06 AC 0805 plakalı otobüs şoförün kontrolünden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkarak bariyerlere çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. 31 yolcusu bulunan otobüste can pazarı yaşandı. Bazı yolcular camları kırarak dışarı çıkarken bazı yolcuları olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsten çıkardı. Otobüsten çıkarılan yolcular 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın henüz neden olduğu öğrenilemezken E5’te trafik yoğunluğu oluştu. 11 kişinin yaralandığı trafik kazası havadan görüntülendi. Polis otobüs şoförünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürürken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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