Pendik'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'teki zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kurtköy Kavşağı ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bir kişi, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
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